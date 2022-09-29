Бензема определился с будущим в "Реале"

Теги карим бенземареал мадрид

Бензема определился с будущим в "Реале"

Фото: твиттер Карима Бензема\Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Карим Бензема согласился продлить контракт с мадридским клубом.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

Ожидается, что новое соглашение могут подписать до 2024 года.

В нынешнем сезоне Бензема записал на свой счет 4 гола и 1 ассист в 6 матчах за Реал во всех турнирах.

Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

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