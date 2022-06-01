Бензема опередил Мане в борьбе за звание лучшего игрока года по версии Onze Mondial
Фото: твиттер Onze Mondial/Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком года по версии Onze Mondial.
Бензема занял первое место по результатам голосования, набрав 37,2 процента голосов. Немного уступил победителю сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане (36,1%). В топ-3 также вошел польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски (10,6%).
Полный рейтинг выглядит так:
1. Карим Бензема ("Реал") – 37,2% голосов;
2. Садьо Мане ("Ливерпуль") – 36,1%;
3. Роберт Левандовски ("Бавария") – 10,6%;
4. Эдуар Менди ("Челси") – 6,6%;
5. Рияд Марез ("Манчестер Сити") – 5,8%;
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 2,3%;
7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 0,5%;
8. Нголо Канте ("Челси") – 0,4%;
9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 0,3%;
10. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") – 0,1%;
11. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) – 0,05%.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18