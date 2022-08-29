Бензема оценил свои шансы на "Золотой мяч"

Теги реал мадридкарим бенземазолотой мяч

Бензема оценил свои шансы на "Золотой мяч"

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема выразил мнение, что у него хорошие шансы выиграть "Золотой мяч".

"Посмотрим, что будет. Необходимо дождаться голосования. "Золотой мяч" является моей детской мечтой. Мне кажется, что я близок к ней. Увидим", – приводит слова Бензема Get French Football News.

Напомним, что ранее 34-летний Бензема был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА. Вручение "Золотого мяча" состоится 17 октября в Париже.

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