Бензема, несмотря на травму, хочет помочь "Реалу" в важном матче чемпионата

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Форвард "Реала" Карим Бензема вряд ли сможет принять участие в игре с "Атлетико", которая пройдет 18 сентября.

Как пишет As, капитан мадридского клуба обратного мнения - он не собирается пропускать матч с принципиальным соперником.

Также под вопросом выход на поле защитника "Реала" Лукаса Васкеса. Оба игрока работали отдельно от общей группы "Реала".

Напомним, что Бензема получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика" (3:0).

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