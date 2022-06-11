Бензема недоволен игрой сборной Франции

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Бензема недоволен игрой сборной Франции

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Форвард сборной Франции Карим Бензема остался недоволен игрой своей команды в матче с Австрией (1:1) в Лиги наций.

По словам футболиста, его команде не хватило удачи.

«Нам не хватило немного удачи, потому что у нас было много моментов. Вратарь Австрии сделал хорошие сэйвы, но нам удалось отыграться. Очень хотели победить и заслужили больше, чем ничью. Усталость сильная, все это знают, но мы не собираемся искать оправданий. Мы разочарованы, конечно, но продолжаем.

С чем связаны ошибки? Это вина каждого. Но у нас осталась одна игра на "Стад де Франс", и мы сделаем все, чтобы ее выиграть, потому что она очень важна для нас", — приводит L'Equipe слова Бензема.

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