Бензема назвал лучшего вратаря мира

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема выразил мнение, что лучшим вратарем мира является его одноклубник бельгиец Тибо Куртуа.

"Я считаю, что Куртуа является лучшим вратарем в мире. Буду ли я рад, если "Золотой мяч" получит Тибо, а не я? Не могу сказать", - приводит слова Бензема ESPN.

В прошлом сезоне 30-летний Куртуа провел за "Реал" 51 матч во всех турнирах и пропустил 46 голов.

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