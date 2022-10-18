Бензема назвал имя лучшего форварда всех времен

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Бензема назвал имя лучшего форварда всех времен

Фото: твиттер Карима Бензема\Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Карим Бензема после получения награды "Золотой мяч" высказался о бразильском экс-форварде Роналдо.

По словам француза, это единственный футболист, ради которого он бы сидел на скамейке.

"Он и Зидан. Роналдо — лучший нападающий, который когда-либо будет в футболе. Я в этом уверен", — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги.  Также на его счету 15 голов в 12 встречах Лиги чемпионов. 

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