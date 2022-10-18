Бензема назвал главную цель после получения "Золотого мяча"

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Бензема назвал главную цель после получения "Золотого мяча"

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Форвард "Реала" Карим Бензема рассказал о своих карьерных целях после того, как он стал обладателем "Золотого мяча".

По словам футболиста, когда ему был 21 год, у него не было нынешних амбиций.

"У меня были тяжелые периоды, особенно когда все мои партнеры уезжали в сборные, а я тренировался на базе "Реала". Я всегда говорил, что у меня полно амбиций. Я никогда не выигрывал ЧМ со сборной Франции. Эту мечту мне еще предстоит реализовать. Это моя цель.

Прямо сейчас моя цель – поехать на чемпионат мира и сделать все возможное, чтобы выиграть его", – сказал он.

Читайте: Бензема выиграл "Золотой мяч"  | https://dailysports.net
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