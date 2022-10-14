Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает El Nacional.

По сведениям источника, футболист заинтересован в переходе в английский клуб, но приоритетом для него является подписание нового контракта с "Реалом". Если соглашение не будет подписано, то он рассмотрит предложение манкунианцев. Контракт француза с королевским клубом истекает следующим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" девять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Месси разозлил фанатов "Барселоны". | https://dailysports.net