Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает El Nacional.

По сведениям источника, футболист заинтересован в переходе в английский клуб, но приоритетом для него является подписание нового контракта с "Реалом". Если соглашение не будет подписано, то он рассмотрит предложение манкунианцев. Контракт француза с королевским клубом истекает следующим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" девять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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