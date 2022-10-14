Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает El Nacional.
По сведениям источника, футболист заинтересован в переходе в английский клуб, но приоритетом для него является подписание нового контракта с "Реалом". Если соглашение не будет подписано, то он рассмотрит предложение манкунианцев. Контракт француза с королевским клубом истекает следующим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" девять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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|Эвертон
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|27
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