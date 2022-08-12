Бензема лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal

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Бензема лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Портал Goal.com опубликовал финальную версию рейтинга претендентов на "Золотой мяч".

Лидером является французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема. Второе место занимает сенегальский форвард Садио Мане, который летом перешел в "Баварию" из "Ливерпуля". В топ-3 также входит египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com выглядит так:

1. Карим Бензема ("Реал").

2. Садио Мане ("Ливерпуль"/"Бавария").

3. Мохамед Салах ("Ливерпуль").

4. Роберт Левандовски ("Бавария"/"Барселона").

5. Килиан Мбаппе (ПСЖ).

6. Винисиус Жуниор ("Реал").

7. Лука Модрич ("Реал").

8. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

9. Тибо Куртуа ("Реал").

10. Фил Фоден ("Манчестер Сити").

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