Бензема лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен
Портал Goal.com опубликовал финальную версию рейтинга претендентов на "Золотой мяч".
Лидером является французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема. Второе место занимает сенегальский форвард Садио Мане, который летом перешел в "Баварию" из "Ливерпуля". В топ-3 также входит египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com выглядит так:
1. Карим Бензема ("Реал").
2. Садио Мане ("Ливерпуль"/"Бавария").
3. Мохамед Салах ("Ливерпуль").
4. Роберт Левандовски ("Бавария"/"Барселона").
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ).
6. Винисиус Жуниор ("Реал").
7. Лука Модрич ("Реал").
8. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").
9. Тибо Куртуа ("Реал").
10. Фил Фоден ("Манчестер Сити").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18