Бензема и Кроос могут завершить карьеру через два года

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Бензема и Кроос могут завершить карьеру через два года

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Два лидера мадридского "Реала" могут завершить игровую карьеру в ближайшие годы, сообщает издание Defensacentral.

По информации источника, французский нападающий Карим Бензема продлит контракт с королевским клубом до 2024 года. 

Отмечается, что Карим планирует отыграть еще два сезона за "Мадрид", принять участие на ЧМ и Евро, и завершить карьеру летом 2024 года. Он хочет "повесить бутсы на гвоздь" в качестве игрока "Реала".

Также сообщается, что немецкий полузащитник Тони Кроос собирается завершить карьеру в 2023 или 2024 году - он пока не принял решение о том, стоит ли ему отыграть еще один сезон после 22/23. 

Но немец уже точно определился с тем, что не будет играть дальше 2024 года.

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