Бензема догнал Рауля по голам за "Реал"

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Бензема догнал Рауля по голам за "Реал"

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема догнал Рауля Гонсалеса в списке бомбардиров в истории королевского клуба.

В матче против "Леванте" (6:0) в рамках 36-го тура Ла Лиги Бензема отметился одним голом после результативной передачи Винисиуса Жунира, который в итоге сделал хет-трик.

Это 323-й гол Бензема в составе "сливочных" – столько же у Рауля. Чтобы достичь этой отметки, Кариму потребовалось провести 603 матча за клуб, а Раулю – 741.

До другого экс-форварда клуба, Криштиану Роналду, забившего за "Реал" 450 голов, французу осталось 127 мячей.

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