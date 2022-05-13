Бензема догнал Рауля по голам за "Реал"
Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема догнал Рауля Гонсалеса в списке бомбардиров в истории королевского клуба.
В матче против "Леванте" (6:0) в рамках 36-го тура Ла Лиги Бензема отметился одним голом после результативной передачи Винисиуса Жунира, который в итоге сделал хет-трик.
Это 323-й гол Бензема в составе "сливочных" – столько же у Рауля. Чтобы достичь этой отметки, Кариму потребовалось провести 603 матча за клуб, а Раулю – 741.
До другого экс-форварда клуба, Криштиану Роналду, забившего за "Реал" 450 голов, французу осталось 127 мячей.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14