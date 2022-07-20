Бентеке близок к смене клуба в Англии

Теги кристал пэласкристиан бентекевулверхэмптон

Бентеке близок к смене клуба в Англии

Фото: твиттер "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен

"Вулверхэмптон" намерен подписать форварда "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке, о чем сообщает The Sun.

"Волки" остановились на кандидатуре 31-летнего бельгийца после того, как отправили в аренду в "Андерлехт" Фабиу Силву.

Сам бельгиец уже говорил, что готов к смене клуба, чтобы получить больше игровой практики перед ЧМ-2022.

В прошлом сезоне Бентеке сыграл в 31 матче, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Лион" отказался подписывать Марсело. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рома" объявила о подписании Дибалы

"Рома" объявила о подписании Дибалы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов