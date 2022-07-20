Бентеке близок к смене клуба в Англии

Фото: твиттер "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен

"Вулверхэмптон" намерен подписать форварда "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке, о чем сообщает The Sun.

"Волки" остановились на кандидатуре 31-летнего бельгийца после того, как отправили в аренду в "Андерлехт" Фабиу Силву.

Сам бельгиец уже говорил, что готов к смене клуба, чтобы получить больше игровой практики перед ЧМ-2022.

В прошлом сезоне Бентеке сыграл в 31 матче, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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