Бенитес может возглавить клуб АПЛ

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Бенитес может возглавить клуб АПЛ

Фото: инстаграм "Эвертона"\Автор неизвестен

Наставник "Ноттингем Форест" Стив Купер в ближайшее время может покинуть должность.

Причиной тому может стать неудачный старт команды в АПЛ. На данный момент команда потерпела пять поражений подряд с общим счетом 4:18. 

По данным The Telegraph, местно главного тренера может занять известный наставник Рафаэль Бенитес.

По данным источника, у испанского тренера хорошие отношения с Ли Чарнли, который занимает в "Ноттингеме" должность советника.

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