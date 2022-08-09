"Бенфика" вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Бенфика" на выезде обыграла "Мидтьюлланд" со счетом 3:1.
Победу португальскому клубу принесли голы Энцо Фернандеса, Энрике Араужу и Диогу Гонсалвеша. У хозяев отличился Пионе Систо.
"Мидтьюлланд" Дания – "Бенфика" Португалия - 1:3 (0:1) - первый матч - 1:4
Голы: Фернандес, 23 - 0:1, Араужу, 56 - 0:2, Систо, 63 - 1:2, Гонсалвеш, 88 - 1:3
"Мидтьюлланд": Олафссон, Андерссон, Дальсгор, Тюкосен, Жуниньо, Паулиньо Силва (Дюр, 88), Эвандер (Соренсен, 46), Нвадике, Систо (Чилуфья, 77), Дрейер (Исаксен, 70), Каба (Жуниор Брумадо, 70).
"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Ба, 76), Отаменди, Морато, Гримальдо, Диегу Морейра, Жоау Мариу, Рафа Силва (Энрике Араужу, 46), Шикинью (Диогу Гонсалвеш, 79), Флорентину, Фернандес, Гонсалу Рамуш (Яремчук, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14