"Бенфика" вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов

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"Бенфика" вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Бенфика" на выезде обыграла "Мидтьюлланд" со счетом 3:1.

Победу португальскому клубу принесли голы Энцо Фернандеса, Энрике Араужу и Диогу Гонсалвеша. У хозяев отличился Пионе Систо.

"Мидтьюлланд" Дания – "Бенфика" Португалия - 1:3 (0:1) - первый матч - 1:4
Голы: Фернандес, 23 - 0:1, Араужу, 56 - 0:2, Систо, 63 - 1:2, Гонсалвеш, 88 - 1:3

"Мидтьюлланд": Олафссон, Андерссон, Дальсгор, Тюкосен, Жуниньо, Паулиньо Силва (Дюр, 88), Эвандер (Соренсен, 46), Нвадике, Систо (Чилуфья, 77), Дрейер (Исаксен, 70), Каба (Жуниор Брумадо, 70).

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Ба, 76), Отаменди, Морато, Гримальдо, Диегу Морейра, Жоау Мариу, Рафа Силва (Энрике Араужу, 46), Шикинью (Диогу Гонсалвеш, 79), Флорентину, Фернандес, Гонсалу Рамуш (Яремчук, 46).

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