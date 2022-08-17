"Бенфика" уверенно обыграла "Динамо" Киев в квалификации Лиги чемпионов

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"Бенфика" уверенно обыграла "Динамо" Киев в квалификации Лиги чемпионов

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов лиссабонская "Бенфика" обыграла киевское "Динамо" со счетом 2:0.

Победу португальскому клубу принесли голы Жилберто Жуниора и Гонсалу Рамуша.

Ответный матч состоится 23 августа в Португалии.

"Динамо" Киев, Украина – "Бенфика" Португалия - 0:2 (0:2)
Голы: Жилберто, 9 - 0:1, Рамуш, 37 - 0:2

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов (Сирота, 80), Забарный, Дубинчак (Вивчаренко, 63), Цыганков (Караваев, 64), Шепелев (Царенко, 73), Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Беседин (Ванат, 74).

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Ба, 69), Отаменди, Морато, Гримальдо, Жоау Мариу, Рафа Силва (Шикинью, 84), Флорентину, Фернандес, Нерес (Энрике Араужу, 63), Гонсалу Рамуш (Яремчук, 63).

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