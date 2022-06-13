"Бенфика" согласилась продать Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль"

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"Бенфика" согласилась продать Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль"

Фото: твиттер Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

Пресс-служба лиссабонской "Бенфики" на официальном сайте объявила о договоренности с "Ливерпулем" о переходе уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса.

Английский клуб заплатит за футболиста 75 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти еще на 25 миллионов евро за счет бонусов. Для завершения сделки форварду нужно пройти медицинское обследование.

22-летний Нуньес выступал за "Бенфику" с 2020 года. Всего он провел за португальский клуб 84 матча во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 16 результативных передач.

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