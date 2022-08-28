"Бенфика" решила продать Яремчука в бельгийский топ-клуб
Фото: твиттер Романа Яремчука/Автор неизвестен
Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук перешел в "Брюгге", сообщает Record.
По сведениям источника, португальский клуб решил продать футболиста, так как он не имеет твердого места в основном составе. Сумма предстоящего трансфера не разглашается. Стоит отметить, что форвард ранее уже играл в Бельгии с 2017 по 2021 годы за "Гент".
26-летний Яремчук в нынешнем сезоне провел за "Бенфику" пять матчей, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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