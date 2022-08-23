"Бенфика" разгромила "Динамо" Киев и вышла в Лигу чемпионов

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"Бенфика" разгромила "Динамо" Киев и вышла в Лигу чемпионов

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов лиссабонская "Бенфика" на своем поле разгромила киевское "Динамо" и пробилась в групповой этап. Украинцы сыграют в группе Лиги Европы.

Победу португальскому клубу принесли голы Николаса Отаменди, Рафы Силвы и Давида Нереса.

"Бенфика" Португалия – "Динамо" Киев Украина - 3:0 (3:0) - первый матч - 2:0
Голы: Отаменди, 27 - 1:0, Рафа Силва, 40 - 2:0, Нерес, 42 - 3:0

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Жоау Мариу, Рафа Силва (Энрике Араужу, 70), Флорентину (Вайгль, 70), Фернандес (Паулу Бернарду, 90), Нерес (Диогу Гонсалвеш, 70), Гонсалу Рамуш (Муса, 52).

"Динамо" Киев": Бущан, Караваев (Тымчик, 87), Кендзера, Сирота, Забарный, Вивчаренко (Дубинчак, 64), Шепелев (Царенко, 88), Яцык, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Беседин (Ванат, 64).

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