"Бенфика" подписала хавбека сборной Германии

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"Бенфика" подписала хавбека сборной Германии

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

Пресс-служба лиссабонской "Бенфики" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника парижского "Пари Сен-Жермен" и сборной Германии Юлиана Дракслера.

Португальский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

28-летний Дракслер выступал за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за клуб 198 матчей, забил 26 голов и отдал 41 результативную передачу. Ранее играл за "Шальке" и "Вольфсбург". За сборную Германии сыграл 58 матчей и забил семь голов.

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