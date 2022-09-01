"Бенфика" подписала хавбека сборной Германии
Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен
Пресс-служба лиссабонской "Бенфики" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника парижского "Пари Сен-Жермен" и сборной Германии Юлиана Дракслера.
Португальский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.
28-летний Дракслер выступал за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за клуб 198 матчей, забил 26 голов и отдал 41 результативную передачу. Ранее играл за "Шальке" и "Вольфсбург". За сборную Германии сыграл 58 матчей и забил семь голов.
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