"Бенфика" одержала яркую победу в Примейре

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле разгромила "Маритиму" со счетом 5:0.

Победу лиссабонскому клубу дубль Гонсалу Рамуша, голы Рафаэла Силвы, Давида Нереса и Юлиана Дракслера.

"Бенфика", набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Маритиму" с 0 очков занимает последнее, 18-е место.

"Бенфика" - "Маритиму" - 5:0 (1:0)

Голы: Силва, 28 - 1:0, Рамуш, 47 - 2:0, Рамуш, 64 - 3:0, Нерес, 82 - 4:0, Дракслер, 88 - 5:0

"Бенфика": Влаходимос, Бах (Жилберто, 82), Силва, Отаменди, Гримальдо (Ристич, 81), Эурснес, Фернандес (Дракслер, 68), Нерес, Силва (Флорентину, 68), Мариу, Рамуш.

Не пропустите: "Рома" проиграла "Аталанте" в Серии А. | https://dailysports.net