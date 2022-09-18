"Бенфика" одержала яркую победу в Примейре
Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле разгромила "Маритиму" со счетом 5:0.
Победу лиссабонскому клубу дубль Гонсалу Рамуша, голы Рафаэла Силвы, Давида Нереса и Юлиана Дракслера.
"Бенфика", набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Маритиму" с 0 очков занимает последнее, 18-е место.
"Бенфика" - "Маритиму" - 5:0 (1:0)
Голы: Силва, 28 - 1:0, Рамуш, 47 - 2:0, Рамуш, 64 - 3:0, Нерес, 82 - 4:0, Дракслер, 88 - 5:0
"Бенфика": Влаходимос, Бах (Жилберто, 82), Силва, Отаменди, Гримальдо (Ристич, 81), Эурснес, Фернандес (Дракслер, 68), Нерес, Силва (Флорентину, 68), Мариу, Рамуш.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14