"Бенфика" одержала крупную победу в квалификации Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Бенфика" на своем поле разгромила "Мидтьюлланд" со счетом 4:1.

Победу португальскому клубу принесли хет-трик Гонсалу Рамуша и гол Энцо Фернандеса. В составе гостей отличился Пионе Систо.

"Бенфика" Португалия – "Мидтьюлланд" Дания - 4:1 (3:0)

Голы: Рамуш, 16 - 1:0, Рамуш, 33 - 2:0, Фернандес, 40 - 3:0, Рамуш, 61 - 4:0, Систо, 77 (с пенальти) - 4:1

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Жоау Мариу, Флорентину, Фернандес, Рафа Силва (Энрике Араужу, 78), Нерес (Шикинью, 87), Гонсалу Рамуш (Яремчук, 79).

"Мидтьюлланд": Олафссон, Андерссон (Тюкосен, 67), Святченко, Дальсгор, Жуниньо, Дюр (Паулиньо Силва, 62), Шарлес (Куаку, 79), Соренсен, Систо, Дрейер (Чилуфья, 46), Каба (Исаксен, 67).

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