"Бенфика" обыграла израильский клуб в Лиге чемпионов

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"Бенфика" обыграла израильский клуб в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская "Бенфика" на своем поле обыграла хайфский "Маккаби" со счетом 2:0.

Победу португальскому клубу принесли голы Рафы Силвы и Алекса Гримальдо.

"Бенфика" - "Маккаби" Хайфа – 2:0 (0:0)
Голы: Рафа Силва, 49 - 1:0, Гримальдо, 54 - 2:0

"Бенфика": Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Шикинью, 79), Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 79), Флорентину, Фернандес, Нерес (Эурснес, 65), Гонсалу Рамуш (Муса, 46).

"Маккаби" Хайфа: Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Голдберг, Сек (Подгоряну, 67; Менахем, 78), Хазиза, Шери, Лави, Аль-Фаз (Абу-Фани, 32), Давид (Ацили, 46), Пьерро (Рукавица, 78).

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