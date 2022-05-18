"Бенфика" назначила нового главного тренера
Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен
Пресс-служба лиссабонской "Бенфики" на официальном сайте объявила о назначении Рогера Шмидта на пост главного тренера.
Немецкий специалист заключил с португальским клубом контракт до лета 2024 года.
- 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣#EPluribusUnum pic.twitter.com/rZAb9lwUy0— SL Benfica (@SLBenfica) May 18, 2022
55-летний Шмидт ранее тренировал "Дельбрюк", "Пройссен", "Падерборн", "Ред Булл Зальцбург", "Байер", "Бейцзинь Гоань" и ПСВ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
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|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
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|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
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|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
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|Дешпортиво Авеш
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|14