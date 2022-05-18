"Бенфика" назначила нового главного тренера

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"Бенфика" назначила нового главного тренера

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

Пресс-служба лиссабонской "Бенфики" на официальном сайте объявила о назначении Рогера Шмидта на пост главного тренера.

Немецкий специалист заключил с португальским клубом контракт до лета 2024 года.

55-летний Шмидт ранее тренировал "Дельбрюк", "Пройссен", "Падерборн", "Ред Булл Зальцбург", "Байер", "Бейцзинь Гоань" и ПСВ.

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