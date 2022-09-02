"Бенфика" на 102-й минуте вырвала победу в матче Примейры

В матче 5-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Визелу" со счетом 2:1.

В середине первого тайма счет открыл Милутин Осмаич, но на 76-й минуте равновесие восстановил Давид Нерес. Победу хозяевам принес гол Жоау Мариу на 12-й компенсированной минуте.

"Бенфика", набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Визела" с пятью очками осталась на 12-й позиции.

"Бенфика" - "Визела" - 2:1 (0:1)

Голы: Осмаич, 20 - 0:1, Нерес, 76 - 1:1, Мариу, 90+12 (с пенальти) - 2:1

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Бах, 74), Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Фернандес (Эурснес, 66), Флорентину (Муса, 67), Нерес, Рафаэл Силва, Мариу, Рамуш.

"Визела": Бунтиц, Томаш Силва, Уилсон (Фернандеш, 45), Андерсон, Афонсо, Мендес, Гуззу (Клаудемир, 46), Саму, Морейра (Альварадо, 66), Бондозу (Роза, 80), Осмаич (Зои, 66).

Удаления: Рамуш (90+1), Мариу (90+12).

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