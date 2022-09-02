"Бенфика" на 102-й минуте вырвала победу в матче Примейры
В матче 5-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Визелу" со счетом 2:1.
В середине первого тайма счет открыл Милутин Осмаич, но на 76-й минуте равновесие восстановил Давид Нерес. Победу хозяевам принес гол Жоау Мариу на 12-й компенсированной минуте.
"Бенфика", набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Визела" с пятью очками осталась на 12-й позиции.
"Бенфика" - "Визела" - 2:1 (0:1)
Голы: Осмаич, 20 - 0:1, Нерес, 76 - 1:1, Мариу, 90+12 (с пенальти) - 2:1
"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Бах, 74), Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Фернандес (Эурснес, 66), Флорентину (Муса, 67), Нерес, Рафаэл Силва, Мариу, Рамуш.
"Визела": Бунтиц, Томаш Силва, Уилсон (Фернандеш, 45), Андерсон, Афонсо, Мендес, Гуззу (Клаудемир, 46), Саму, Морейра (Альварадо, 66), Бондозу (Роза, 80), Осмаич (Зои, 66).
Удаления: Рамуш (90+1), Мариу (90+12).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14