"Бенфика" на 102-й минуте вырвала победу в матче Примейры

Теги бенфикавизела

"Бенфика" на 102-й минуте вырвала победу в матче Примейры

В матче 5-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Визелу" со счетом 2:1.

В середине первого тайма счет открыл Милутин Осмаич, но на 76-й минуте равновесие восстановил Давид Нерес. Победу хозяевам принес гол Жоау Мариу на 12-й компенсированной минуте.

"Бенфика", набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Визела" с пятью очками осталась на 12-й позиции.

"Бенфика" - "Визела" - 2:1 (0:1)
Голы: Осмаич, 20 - 0:1, Нерес, 76 - 1:1, Мариу, 90+12 (с пенальти) - 2:1

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Бах, 74), Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Фернандес (Эурснес, 66), Флорентину (Муса, 67), Нерес, Рафаэл Силва, Мариу, Рамуш.

"Визела": Бунтиц, Томаш Силва, Уилсон (Фернандеш, 45), Андерсон, Афонсо, Мендес, Гуззу (Клаудемир, 46), Саму, Морейра (Альварадо, 66), Бондозу (Роза, 80), Осмаич (Зои, 66).

Удаления: Рамуш (90+1), Мариу (90+12).

Не пропустите: "Специя" усилилась талантом "Челси". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 сентября

Главные новости дня: 1 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов