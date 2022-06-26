"Бенфика" арендует таланта "Реала"

Фото: твиттер Рейньера/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Рейньер перейдет в лиссабонскую "Бенфику", сообщает Marca.

По сведениям источника, португальский клуб арендует футболиста на год, но без права последующего выкупа, так как в "Реале" на него по-прежнему рассчитывают.

В минувшем сезоне 20-летний Рейньер выступал за "Боруссию" Дортмунд на правах аренды, провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2026 года.

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