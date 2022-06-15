Бьелса может вернуться в Ла Лигу

Фото: твиттер "Лидса"/Автор неизвестен

Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса может вновь возглавить "Атлетик", сообщает Marca/

По сведениям источника, инициатором приглашения аргентинца является претендент на пост президента бильбаоского клуба Иньяки Аречабалета.

66-летний Бьелса ранее уже тренировал "Атлетик" с 2011 по 2013 годы. Под его руководством клуб доходил до финала Лиги Европы.

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