Белотти близок к переходу в "Рому"

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Белотти близок к переходу в "Рому"

Фото: твиттер Андреа Белотти/Автор неизвестен

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти близок к переходу в "Рому", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, римский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Форвард является свободным агентом, поэтому достанется "волкам" бесплатно.

28-летний Белотти ранее играл за "Альбинолеффе", "Палермо" и "Торино". За сборную Италии сыграл 44 матча и забил 12 голов.

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