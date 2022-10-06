Беллингем вошел в историю Лиги чемпионов
Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен
Полузащитник "Боруссии" Джуд Беллингем вошел в историю Лиги чемпионов как один из самых молодых капитанов турнира.
Вчера 19-летний футболист вывел "шмелей" с капитанской повязкой на игру с "Севильей" (4:1).
В возрасте 19 лет и 98 дней Беллингем вошел в тройку самых молодых капитанов в истории ЛЧ.
Лидирует в рейтинге Рубен Невеш (18 лет и 221 день), а следом за ним идет Маттейс Де Лигт (19 лет и 51 день).
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