Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Полузащитник "Боруссии" Джуд Беллингем вошел в историю Лиги чемпионов как один из самых молодых капитанов турнира.

Вчера 19-летний футболист вывел "шмелей" с капитанской повязкой на игру с "Севильей" (4:1).

В возрасте 19 лет и 98 дней Беллингем вошел в тройку самых молодых капитанов в истории ЛЧ.

Лидирует в рейтинге Рубен Невеш (18 лет и 221 день), а следом за ним идет Маттейс Де Лигт (19 лет и 51 день).

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