Беллингем уйдет из "Боруссии": названы два претендента на футболиста

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем уйдет из клуба ближайшим летом.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг уверен, что англичанин точно покинет дортмундский клуб.

По данным источника, на игрока претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Ранее неоднократно сообщалось, что интерес к 19-летнему англичанину проявляет и "Реал".

Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне центральный полузащитник забил 2 гола в 8 матчах.