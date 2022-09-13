Беллингем уйдет из "Боруссии": названы два претендента на футболиста
Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем уйдет из клуба ближайшим летом.
Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг уверен, что англичанин точно покинет дортмундский клуб.
По данным источника, на игрока претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
Ранее неоднократно сообщалось, что интерес к 19-летнему англичанину проявляет и "Реал".
Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезоне центральный полузащитник забил 2 гола в 8 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18