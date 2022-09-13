Беллингем уйдет из "Боруссии": названы два претендента на футболиста

Теги джуд беллингемборуссия дортмунд

Беллингем уйдет из "Боруссии": названы два претендента на футболиста

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем уйдет из клуба ближайшим летом.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг уверен, что англичанин точно покинет дортмундский клуб.

По данным источника, на игрока претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Ранее неоднократно сообщалось, что интерес к 19-летнему англичанину проявляет и "Реал".

Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне центральный полузащитник забил 2 гола в 8 матчах.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" готовит рекордный трансфер. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Озвучена зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

Озвучена зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов