Бельгия уничтожила Польшу в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Бельгии/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Бельгии на своем поле разгромила сборную Польши со счетом 6:1.
Победу хозяевам принесли дубль Леандро Троссарда, голы Акселя Витцеля, Кевина де Брюйне, Леандера Дендонкера и Лои Опенды. В составе гостей отличился Роберт Левандовски.
Бельгия, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Польша с тремя очками находится на третьей позиции.
Бельгия – Польша - 6:1 (1:1)
Голы: Левандовски, 28 - 0:1, Витцель, 42 - 1:1, де Брюйне, 59 - 2:1, Троссард, 73 - 3:1, Троссард, 80 - 4:1, Дендонкер, 83 - 5:1, Опенда, 90 - 6:1
Бельгия: Миньоле, Кастань (Азар, 85), Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Карраско, Витцель (Фас, 85), Тилеманс, де Брюйне (де Кетеларе, 75), Азар (Троссард, 66), Батшуайи (Опенда, 85).
Польша: Дронговски, Гумны, Глик, Беднарек, Пухач (Берешиньски, 46), Крыховяк (Шиманьски, 46), Зелиньски, Шиманьски (Кэш, 66), Журковски, Каминьски (Залевски, 81), Левандовски (Букса, 69).
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|14
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|4
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|6
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|6
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|6
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