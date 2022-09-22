Бельгия одержала победу над Уэльсом
Фото: твиттер сборной Бельгии/Автор неизвестен
В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Бельгии на своем поле обыграла сборную Уэльса со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Кевина де Брюйне и Миши Батшуайи. У гостей отличился Киффер Мур.
Бельгия, набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Уэльс с 1 очком остался на последней, 4-й позиции.
Бельгия – Уэльс - 2:1 (2:0)
Голы: де Брюйне, 10 - 1:0, Батшуайи, 37 - 2:0, Мур, 50 - 2:1
Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Алдервейрелд, Дебаст, Карраско (Мертенс, 65), Витцель, де Брюйне (де Кетеларе, 90), Тилеманс (Ванакен, 76), Азар (Троссард, 65), Батшуайи (Опенда, 65).
Уэльс: Хеннесси, Робертс, Родон, Мифем, Норрингтон-Дэвис (Робертс, 84), Уильямс, Ампаду, Смит (Моррелл, 64), Мур (Бэйл, 64), Джеймс, Джонсон.
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|6
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|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4