Бельерин не хочет возвращаться в "Арсенал"

Теги бетисэктор бельеринарсенал лондон

Бельерин не хочет возвращаться в "Арсенал"

Фото: твиттер Эктора Бельерина\Автор неизвестен

Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин в летнее трансферное окно сменит клуб, о чем сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным инсайдера, Эктор не против остаться в "Бетисе", в котором он играл минувший сезон на правах годичной аренды. К

Также в услугах испанского игрока заинтересована итальянская "Фиорентина".

Действующий контракт Бельерина с "Арсеналом" рассчитан до 2023 года.

В сезоне-2021/2022 защитник провел 32 матча за испанцев и отдал пять голевых передач. 

Также не пропустите: Владелец "Монцы" Берлускони прокомментировал первый в истории выход клуба в Серию А. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В России вступил в силу закон о Fan ID

В России вступил в силу закон о Fan ID

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов