Бельерин не хочет возвращаться в "Арсенал"

Фото: твиттер Эктора Бельерина\Автор неизвестен

Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин в летнее трансферное окно сменит клуб, о чем сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным инсайдера, Эктор не против остаться в "Бетисе", в котором он играл минувший сезон на правах годичной аренды. К

Также в услугах испанского игрока заинтересована итальянская "Фиорентина".

Действующий контракт Бельерина с "Арсеналом" рассчитан до 2023 года.

В сезоне-2021/2022 защитник провел 32 матча за испанцев и отдал пять голевых передач.

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