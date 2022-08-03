Бельерин хочет уйти из "Арсенала"

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Бельерин хочет уйти из "Арсенала"

Фото: твиттер Эктора Бельерина/Автор неизвестен

Испанский защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин хочет покинуть клуб летом, сообщает журналист Руди Галлетти в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист надеется договориться с клубом о досрочном разрыве контракта, который действует до лета 2023 года. Если испанцу удастся стать свободным агентом, то он перейдет в "Бетис".

В прошлом сезоне 27-летний Бельерин выступал за "Бетис" на правах аренды, провел за клуб 32 матча, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач.

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