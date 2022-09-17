Бекхэм простоял более 13 часов в общей очереди, чтобы проститься с Елизаветой II

Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма/Автор неизвестен

Звездный английский футболист Дэвид Бекхэм простоял более 13 часов в общей очереди, чтобы проститься с королевой Великобритании Елизаветой II.

По данным источника, в очереди англичанин занял место около 2:15 по местному времени и где-то в 15:25 стоял у гроба королевы Великобритании.

Журналистам Дэвид рассказал, что во время ожидания он перекусывал сэндвичами, чипсами и кофе.

"Я вырос в семье роялистов. Меня воспитывали таким образом, что я знаю: будь мои бабушка и дедушка живы, они тоже захотели бы быть здесь. Так что я нахожусь здесь от их лица и от лица моей семьи и, конечно, хочу отдать дань памяти вместе со всеми вокруг", - сказал он.

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