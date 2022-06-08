Баженов нашел причины провала "Спартака"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Спартака" Никита Баженов попытался найти причины провального выступления команды в минувшем сезоне РПЛ.

Как известно, москвичи заняли лишь 10-е место.

"Сезон разделен на две части. Чемпионат закончился не так, как хотелось бы. На это есть объективные причины — новая команда, новый тренер, нестабильная, местами провальная игра.

Десятое место — очень низкое. Но взять Кубок было очень важно и нужно для команды. Показали хорошую игру против хороших соперников и объективно были сильнее. В чемпионате выступили слабо, нужно добавлять стабильность. Единственный рецепт — продолжать работать", — сказал Баженов в комментарии "СЭ".

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