Баженов нашел причины провала "Спартака"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Спартака" Никита Баженов попытался найти причины провального выступления команды в минувшем сезоне РПЛ.
Как известно, москвичи заняли лишь 10-е место.
"Сезон разделен на две части. Чемпионат закончился не так, как хотелось бы. На это есть объективные причины — новая команда, новый тренер, нестабильная, местами провальная игра.
Десятое место — очень низкое. Но взять Кубок было очень важно и нужно для команды. Показали хорошую игру против хороших соперников и объективно были сильнее. В чемпионате выступили слабо, нужно добавлять стабильность. Единственный рецепт — продолжать работать", — сказал Баженов в комментарии "СЭ".
Не пропустите: Мостовой прокомментировал информацию об уходе Ваноли из "Спартака". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Сборная Украины вылетела с Евро-2022 по мини-футболу
-
Баженов нашел причины провала "Спартака"
-
Пять клубов охотятся за форвардом "Ливерпуля"
-
"Милан" договорился с Санчешом об условиях контракта
-
"Ливерпуль" приготовил 100 миллионов на звездного нападающего
-
Расписание матчей Лиги наций на 8 июня
-
Новый босс "Челси" сделал щедрый жест в адрес Тухеля
-
Вернидуб официально покинул "Шериф"
-
Бесчастных нашел плюс в отъезде легионеров из РПЛ
-
Ярмоленко не сыграет против Ирландии в Лиге наций
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Шахтера"
-
Шакиру и Пике заметили вместе после расставания
-
"Ахмат" подписал защитника "Уфы"
-
Названы города-кандидаты на проведение матча за Суперкубок России
-
Зинченко может стать частью сделки по покупке защитника "Интера"
-
Тчуамени сделал еще один шаг на пути к переходу в "Реал"
-
Сборная Украины U-19 не попала на Евро-2022 из-за желтых карточек
-
Вальбуэна неожиданно призвал вручить "Золотой мяч" Бензема
-
Пирло возглавит неожиданный клуб в Турции
-
Инсайдер рассказал о трудностях с трансфером Лукаку в "Интер"