Байи раскритиковал "Манчестер Юнайтед", которому он принадлежит

Фото: твиттер Эрика Байи/Автор неизвестен

Ивуарийский защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи раскритиковал руководство английского клуба.

"Манчестер Юнайтед" должен давать шанс каждому футболисту, а не отдавать предпочтение англичанам. Клуб не должен заботиться лишь об избранных игроках. Но в "МЮ" приоритет всегда отдают англичанам, а это ослабляет команду. К счастью, тен Хаг обладает сильным характером. Надеюсь, что он изменит это", - приводит слова Байи The Telegraph.

Стоит отметить, что 28-летний Байи в летнее трансферное окно перешел в "Марсель" на правах аренды.

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