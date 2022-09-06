Байи раскритиковал "Манчестер Юнайтед", которому он принадлежит

Теги манчестер юнайтедэрик байи

Байи раскритиковал "Манчестер Юнайтед", которому он принадлежит

Фото: твиттер Эрика Байи/Автор неизвестен

Ивуарийский защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи раскритиковал руководство английского клуба.

"Манчестер Юнайтед" должен давать шанс каждому футболисту, а не отдавать предпочтение англичанам. Клуб не должен заботиться лишь об избранных игроках. Но в "МЮ" приоритет всегда отдают англичанам, а это ослабляет команду. К счастью, тен Хаг обладает сильным характером. Надеюсь, что он изменит это", - приводит слова Байи The Telegraph.

Стоит отметить, что 28-летний Байи в летнее трансферное окно перешел в "Марсель" на правах аренды.

Не пропустите: 19-летняя жертва Менди рассказала подробности изнасилования футболистом. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дортмундская "Боруссия" стартовала в Лиге чемпионов с крупной победы

Дортмундская "Боруссия" стартовала в Лиге чемпионов с крупной победы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов