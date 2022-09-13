"Байер" вырвал победу над "Атлетико"

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Байер" на своем поле обыграл "Атлетико" со счетом 2:0.

Победу немецкому клубу принесли голы в концовке встречи, отличились Роберт Андрих и Мусса Диаби.

"Байер", набрав три очка, вышел на второе место в турнирной таблице группы В. "Атлетико" с тремя очками опустился на третью позицию.

"Байер" Германия – "Атлетико" Испания - 2:0 (0:0)

Голы: Андрих, 84 - 1:0, Диаби, 87 - 2:0

"Байер": Градецки, Коссуну, Та, Тапсоба (Баккер, 89), Инкапиэ, Демирбай, Андрих, Хадсон-Одои, Шик (Арангис, 89), Диаби (Азмун, 89), Гложек (Фримпонг, 69).

"Атлетико": Грбич, Молина (Гризманн, 63), Витцель, Фелипе, Эрмосо, Рейнилду (Карраско, 62), Коке, Сауль (де Пауль, 46), Льоренте, Мората (Матеус Кунья, 73), Жоау Феликс (Корреа, 73).

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