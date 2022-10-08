"Байер" – "Шальке" - 4:0 (видеообзор)

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Германии "Байер" на своем поле разгромил "Шальке" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли дубль Джереми Фримпонга, Мусса Диаби и Паулиньо Сампайо.

"Байер", набрав 8 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" с 6 очками опустился на 16-ю позицию.

"Байер" – "Шальке" - 4:0 (2:0)

Голы: Диаби, 38 - 1:0, Фримпонг, 41 - 2:0, Фримпонг, 52 - 3:0, Паулиньо, 90 - 4:0

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Коссуну, 88), Баккер, Арангис (Демирбай, 64), Андрих, Хадсон-Одои (Паулиньо, 88), Шик (Гложек, 72), Диаби (Адли, 64).

"Шальке": Шволов, Брюннер, Йосида (Латца, 79), Граймль, Дрекслер (Молле, 64), Мор (Аувеян, 46), Краус, Флик (Крал, 64), Польтер (Айдин, 46), Теродде, Бюльтер.

Видеообзор матча

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