"Байер" сделал предложение по трансферу таланта "Шахтера"

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"Байер" сделал предложение по трансферу таланта "Шахтера"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна сообщил, что клуб получил предложение от леверкузенского "Байера" по трансферу полузащитника Михаила Мудрика.

"Пришло официальное предложение от "Байера". Президент еще не принял решение", - сказав Срна "Футбол NEWS".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач.

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