"Байер" разгромил "Шальке" в Бундеслиге
Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Германии "Байер" на своем поле разгромил "Шальке" со счетом 4:0.
Победу хозяевам принесли дубль Джереми Фримпонга, Мусса Диаби и Паулиньо Сампайо.
"Байер", набрав 8 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" с 6 очками опустился на 16-ю позицию.
"Байер" – "Шальке" - 4:0 (2:0)
Голы: Диаби, 38 - 1:0, Фримпонг, 41 - 2:0, Фримпонг, 52 - 3:0, Паулиньо, 90 - 4:0
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Коссуну, 88), Баккер, Арангис (Демирбай, 64), Андрих, Хадсон-Одои (Паулиньо, 88), Шик (Гложек, 72), Диаби (Адли, 64).
"Шальке": Шволов, Брюннер, Йосида (Латца, 79), Граймль, Дрекслер (Молле, 64), Мор (Аувеян, 46), Краус, Флик (Крал, 64), Польтер (Айдин, 46), Теродде, Бюльтер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20