"Байер" продлил контракт с Шиком

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"Байер" продлил контракт с Шиком

Фото: твиттер "Байера"\Автор неизвестен

Чешский центральный нападающий "Байера" Патрик Шик подписал новый контракт с леверкузенским клубом, сообщает пресс-служба "фармацевтов".

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до лета 2027 года, в то время как прошлый контракт был рассчитал всего до 2025-го. 

В прошедшем сезоне Бундеслиги Шик сыграл в 27 матчах, в которых сумел отметиться 24 голами, а также отдал три результативные передачи. 

В гонке бомбардиров он опередил Эрлинга Холанда, однако уступил Роберту Левандовскому и занял вторую строчку.

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