"Байер" продлил контракт с немецким суперталантом

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"Байер" продлил контракт с немецким суперталантом

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

Пресс-служба леверкузенского "Байера" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Флорианом Вирцем.

Новое соглашение между "аптекарями" и футболистом будет действовать до лета 2027 года.

19-летний Вирц является воспитанником "Байера". Всего он провел за клуб 78 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 22 результативные передачи. За сборную Германии сыграл четыре матча.

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