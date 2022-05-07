"Байер" победил "Хоффенхайм" и гарантировал себе попадание в ЛЧ

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде победил "Хоффенхайм" со счетом 4:2.

Победу леверкузенскому клубу принесли дубль Патрика Шика, голы Муссы Диаби и Лукаса Аларио. В составе хозяев отличились Жоржиньо Рюттер и Кристоф Баумгартнер.

"Байер", набрав 61 очко, гарантировал себе третье место в Бундеслиге и попадание в Лигу чемпионов. "Хоффенхайм" с 46 очками остался на восьмой позиции.

"Хоффенхайм" – "Байер" - 2:4 (2:1)

Голы: Рюттер, 22 - 1:0, Шик, 34 - 1:1, Баумгартнер, 36 - 2:1, Диаби, 73 - 2:2, Шик, 76 - 2:3, Аларио, 90 - 2:4

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Фогт, Пош, Раум, Самассеку (Бруун Ларсен, 78), Баумгартнер (Руди, 69), Штиллер, Крамарич, Даббур (Сков, 70), Рюттер (Бебу, 55).

"Байер": Градецки, Коссуну, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Баккер, 46), Арангис, Андрих (Паласиос, 64), Азмун (Аларио, 64), Шик (Синкгравен, 84), Диаби, Паулиньо (Баумгартлингер, 84).

Не пропустите: "Боруссия" Д победила "Гройтер Фюрт". | http://soccernews.ru