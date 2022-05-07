"Байер" победил "Хоффенхайм" и гарантировал себе попадание в ЛЧ

Теги байер леверкузенхоффенхайм

"Байер" победил "Хоффенхайм" и гарантировал себе попадание в ЛЧ

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде победил "Хоффенхайм" со счетом 4:2.

Победу леверкузенскому клубу принесли дубль Патрика Шика, голы Муссы Диаби и Лукаса Аларио. В составе хозяев отличились Жоржиньо Рюттер и Кристоф Баумгартнер.

"Байер", набрав 61 очко, гарантировал себе третье место в Бундеслиге и попадание в Лигу чемпионов. "Хоффенхайм" с 46 очками остался на восьмой позиции.

"Хоффенхайм" – "Байер" - 2:4 (2:1)
Голы: Рюттер, 22 - 1:0, Шик, 34 - 1:1, Баумгартнер, 36 - 2:1, Диаби, 73 - 2:2, Шик, 76 - 2:3, Аларио, 90 - 2:4

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Фогт, Пош, Раум, Самассеку (Бруун Ларсен, 78), Баумгартнер (Руди, 69), Штиллер, Крамарич, Даббур (Сков, 70), Рюттер (Бебу, 55).

"Байер": Градецки, Коссуну, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Баккер, 46), Арангис, Андрих (Паласиос, 64), Азмун (Аларио, 64), Шик (Синкгравен, 84), Диаби, Паулиньо (Баумгартлингер, 84).

Не пропустите: "Боруссия" Д победила "Гройтер Фюрт". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, как Роналду назвал новорожденную дочь

Стало известно, как Роналду назвал новорожденную дочь

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов