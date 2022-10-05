"Байер" объявил о назначении нового главного тренера
Фото: сайт "Байера"/Автор неизвестен
Пресс-служба леверкузенского "Байера" на официальном сайте объявила о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера.
Стороны подписали контракт до лета 2024 года. На посту наставника немецкого клуба испанский специалист заменил Джерардо Сеоане, который был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов. После 8 туров "Байер" находится лишь на 17-м месте в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов набрал три очка в трех матчах.
40-летний Алонсо в бытность футболистом играл за "Реал Сосьедад", "Эйбар", "Ливерпуль", "Реал" и "Баварию". После завершения карьеры он тренировал юношескую команду мадридского "Реала", а затем возглавил дубль "Реала Сосьедад".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20