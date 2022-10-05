"Байер" объявил о назначении нового главного тренера

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"Байер" объявил о назначении нового главного тренера

Фото: сайт "Байера"/Автор неизвестен

Пресс-служба леверкузенского "Байера" на официальном сайте объявила о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Стороны подписали контракт до лета 2024 года. На посту наставника немецкого клуба испанский специалист заменил Джерардо Сеоане, который был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов. После 8 туров "Байер" находится лишь на 17-м месте в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов набрал три очка в трех матчах.

40-летний Алонсо в бытность футболистом играл за "Реал Сосьедад", "Эйбар", "Ливерпуль", "Реал" и "Баварию". После завершения карьеры он тренировал юношескую команду мадридского "Реала", а затем возглавил дубль "Реала Сосьедад".

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