"Байер" нацелился на таланта "Шахтера"

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"Байер" нацелился на таланта "Шахтера"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Леверкузенский "Байер" проявляет интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает возможность приобретения футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач.

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