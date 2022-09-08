"Байер" хотел купить форварда сборной Украины летом
Фото: твиттер Романа Яремчука/Автор неизвестен
Леверкузенский "Байер" в летнее трансферное окно проявлял к нападающему сборной Украины Роману Яремчуку, сообщает Nieuwsblad.
По сведениям источника, форвардом также интересовался "Штутгарт". Впрочем, немецкие клубы так и не сделали предложений по трансферу игрока. В итоге украинец 29 августа перешел из "Бенфики" и "Брюгге" за 16 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 26-летний Яремчук провел за "Брюгге" два матча и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
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|Гент
|29
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|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20