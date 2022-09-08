"Байер" хотел купить форварда сборной Украины летом

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"Байер" хотел купить форварда сборной Украины летом

Фото: твиттер Романа Яремчука/Автор неизвестен

Леверкузенский "Байер" в летнее трансферное окно проявлял к нападающему сборной Украины Роману Яремчуку, сообщает Nieuwsblad.

По сведениям источника, форвардом также интересовался "Штутгарт". Впрочем, немецкие клубы так и не сделали предложений по трансферу игрока. В итоге украинец 29 августа перешел из "Бенфики" и "Брюгге" за 16 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне 26-летний Яремчук провел за "Брюгге" два матча и забил один гол.

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