"Байер" Азмуна впервые выиграл в Бундеслиге

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"Байер" Азмуна впервые выиграл в Бундеслиге

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде разгромил "Майнц" со счетом 3:0.

Победу гостям принесли дубль Джереми Фримпонга и гол Эсекиэля Паласиоса.

"Байер", набрав три очка, вышел на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Майнц" с 7 очками остался на седьмой позиции.

"Майнц" – "Байер" - 0:3 (0:3)
Голы: Паласиос, 29 - 0:1, Фримпонг, 39 - 0:2, Фримпонг, 41 - 0:3

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак (Тауэр, 46), Ляйтш, Аарон Мартин (Каси, 73), Кор (Баррейро, 66), Фюльжени (Ли Чжэ Сон, 46), Штах, Онисиво, Буркардт (Бюргзорг, 46).

"Байер": Градецки, Фримпонг (Коссуну, 71), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер, Демирбай (Амири, 81), Андрих, Паласиос (Арангис, 71), Шик (Азмун, 83), Диаби (Фосу-Менса, 81).

Удаления: Инкапиэ (77), Баккер (90).

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