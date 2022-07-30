"Байер" Азмуна сенсационно вылетел из Кубка Германии
Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен
"Байер" в матче 1-го раунда Кубка Германии на выезде проиграл клубу третьей лиги "Эльферсбергу" и вылетел из турнира.
Победу хозяевам принесли голы Янника Рохельта, Жана-Ромарика Коффи, Луки Шнелльбахера и Кевина Конрада. У леверкузенцев отличились Адам Гложек, Чарлес Арангис и Патрик Шик.
"Эльферсберг" – "Байер" - 4:3 (3:2)
Голы: Рохельт, 2 - 1:0, Гложек, 5 - 1:1, Коффи, 17 (с пенальти) - 2:1, Арангис, 30 - 2:2, Шнелльбахер, 37 - 3:2, Конрад, 74 - 4:2, Шик, 89 - 4:3
"Байер": Градецки, Фримпонг (Похьянпало, 76), Тапсоба, Коссуну, Баккер, Арангис (Демирбай, 46), Андрих (Паласиос, 69), Азмун (Паулиньо, 46), Шик, Диаби, Гложек (Бельараби, 69).
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