"Байер" Азмуна купил чешского таланта

Фото: сайт "Байера"/Автор неизвестен

Пресс-служба леверкузенского "Байера" на официальном сайте объявила о переходе нападающего пражской "Спарты" Адама Гложека.

Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Футболист заключил с немецким клубом контракт до лета 2027 года.

19-летний Гложек выступал за "Спарту" с 2019 года. Всего он провел за клуб 132 матча во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 36 результативных передач.

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